На сцене театра «Манекен» долгожданная премьера — режиссер Сергей Овинов с большой командой постановщиков создал челябинского «Короля-Оленя» на основе сказки-пьесы Карло Гоцци.
Если точнее, то литературная основа спектакля двойная. Тут такое дело: пару сотен лет назад итальянец Карло Гоцци сочинил сложную сказочную пьесу о любви, трудностях выбора, злодеях и доверии. А поэт Сергей Плотов эту сказку переупаковал в инсценировку для театра. И версия «Манекена» — она в основном плотовская.
Напомним сюжет. Король Дерамо хочет жениться, но боится, что все невесты ему бессовестно лгут, лишь бы заполучить тепленькое местечко на троне. О проблеме короля узнал волшебник Дурандарте и сделал королю подарок. А потом еще один. И началась такая ерунда, какая только в сказках бывает.
В театре говорят, что взяли «Короля-Оленя» в работу за ее иррациональность, абсолютную алогичность и возможность помечтать.
«Сказка — это вымышленный рассказ о героях или о волшебных событиях и приключениях, и это именно то, чего нам так не хватает в обыденности», — замечают артисты театра.
Специально для челябинской постановки композитор Александр Деревягин написал несколько романтичных песен на авторские стихи. Уже готовы красивые костюмы и декорации. А еще в челябинской версии есть персонаж, которого нет ни в пьесе Гоцци, ни в интерпретации Плотова.
Жанр спектакля обозначили как сказку «для взрослых в двух действиях с песнями, интригами и страстями». Премьера назначена на 16 сентября. Возрастное ограничение у пьесы — 16+.
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