В Челябинске состоится премьера оперы «Бал‑маскарад»

Этим спектаклем 2 октября Челябинский театр оперы и балета откроет юбилейный сезон

В Челябинском театре оперы и балета готовят грандиозную премьеру оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке режиссера Мариинского театра Иркина Габитова. В год 65-летия театра на сцену вернется постановка, продержавшаяся в репертуаре 17 лет: с 1974-го по 1991 год. Премьера состоится 2 и 3 октября.

Режиссер-постановщик оперы «Бал-маскарад» Иркин Габитов впервые работает с труппой Челябинского оперного театра

«Я не был знаком с труппой и очень волновался. Сейчас все артисты уже вошли в спектакль. Вижу, что каждый из них подтянулся, вырос, сделал для себя огромный шаг. Думаю, что многих исполнителей ваш зритель не узнает. В этом заключается моя главная задача»,

— комментирует Иркин Габитов.

К премьере спектакля «Бал-маскарад» сшили около двухсот костюмов, и каждый из них — настоящий шедевр. На изготовление только одного платья потребовалось десять метров кринолина.Следует отметить и концепцию визуального оформления спектакля, которую разработал народный художник России Вячеслав Окунев. В разные годы он сотрудничал с Королевским театром Глазго, Национальной оперой Греции, Большим театром Варшавы, Национальными театрами Сеула и Кальяри.Над воплощением масштабного замысла постановщика трудились не только в цехах театра, но и в трех мастерских города.Чтобы воссоздать на сцене дворцовые интерьеры XVIII века, театр обратился в художественную мастерскую по дереву, где для нашего спектакля создали эксклюзивные столы, кресла и стулья в стиле барокко.

«Несмотря на то что спектакль создается в историческом ключе, те страсти и чувства, которые разыгрываются на сцене, знакомы и современному зрителю. Мне кажется, действие получится ярким, насыщенным, эмоциональным и впечатляющим. В финальной картине бала танцы создают динамику, накаляют атмосферу, подводят к драматичной развязке, когда на фоне маскарада и всеобщего веселья происходит гибель героя»,

— рассказывает хореограф спектакля, обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Александра Тихомирова.

В постановке оперы также принимает участие приглашенный художник по свету, дипломант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ирина Вторникова.