В Челябинске состоится премьера кукольного джаз-рок-балета «Петрушка»

Для новой постановки Театра кукол написали оригинальную музыку и либретто

Уже 23 и 24 октября в Челябинском театре кукол им. Вольховского премьера — здесь впервые ставят кукольный балет, «Петрушку» Стравинского. В спектакле не будет слов — только вскрики, танцы и музыка. При этом музыка совершенно необычная: столичный композитор Андрей Занога вдохновился мелодиями Стравинского и завернул балетные партии в очень необычную джазовую обертку.





Идея кукольного балета и его либретто принадлежат главному режиссеру театра Александру Бороку. Из классического балета в кукольное действие перекочуют только персонажи — Петрушка, Арап и красотка Балерина. Оболочка у спектакля будет семейная: это история о жизни современных детей, увлеченных балетом. А куколки станут логичным продолжением своих маленьких хозяев. Причем в спектакле участвуют самые разные куклы: и петрушечные, и марионетки, обычные, нетеатральные куклы, куклы на «потычках» (вертепные), а в финале появятся и шарнирные. Над каждым участником действа серьезно поработал художник спектакля Захар Давыдов.

Вдохнет жизнь в кукол и актеров Степан Баннов. Один из ключевых участников труппы Театра Современного танца Ольги Пона, Степан ставит хореографию этого джаз-рок-балета на сцене ДК ЧЭРЗ. Под его руководством куклы и люди будут танцевать, смеяться, любить и ссориться, смешить друг друга и, конечно, играть в снежки, кататься с горки, терять варежки и вытряхивать снег из валенок — зима ведь на носу!



Главных героев сказки играют и люди, и куклы

Александр Борок как-то уточнил, что эта балетная фантазия зародилась очень давно, больше двадцати лет назад, когда в спектакле «История болезни» на сцене Театра кукол балерина танцевала и пела «Люди, львы, орлы и куропатки...» под музыку Стравинского из «Петрушки», и у куколки-балерины было лицо Петрушки. Остается добавить, что драматические актеры Павел и Нина Гаряновы в 1930-е в Челябинске решили открыть именно Театр кукол после того, как купили раритетную куклу-Петрушку у старого московского мастера. Кажется, все знаки сводятся к премьере!

Любопытно, что в этот театральный сезон Театр им. Вольховского дает сразу несколько историй, аналогов которым нет во всем мире. Так, летом впервые на куклах разыграли культовый сценарий «Любовь и голуби», а уже через месяц на сцене поставят экологическую сказку о «Русалочке», где персонажи выполнены из вторсырья.

Первые показы семейного джаз-рок-балета «Петрушка» состоятся 23 и 24 октября на сцене ДК ЧРЭЗ, в 11:00 и 13:30. Продолжительность спектакля — 50 минут, возрастное ограничение для зрителей — с 6 лет.