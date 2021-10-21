В Челябинске состоится премьера кукольного балета «Петрушка»

Мало того, что главный режиссер Театра кукол Александр Борок вывел из-за ширмы невидимых актеров. Он еще и заставил их танцевать

Театр кукол репетирует балет, сюжет которого никак не связан с одноименным произведением Стравинского. Премьерные показы состоятся 23 и 24 октября на сцене ДК ЧЭРЗ, где на время реконструкции поселился театр.

...На сцене девочка с чемоданом в руках. Чемодан живет самостоятельной жизнью, он подпрыгивает и тянет девочку за собой. Там ее куклы, и по законам театра, они живые. В какой-то момент кукла из чемодана выскакивает. И мы видим классического Петрушку, главную куклу всех времен и народов. Идет репетиция, остается пара дней до премьеры.





— Катя, вот здесь надо двигаться плавнее. Постарайся руку не забывать правую. Вот так перехвати и сразу влево, — репетицию ведет хореограф-постановщик, актер Театра современного танца Степан Баннов.

— Саня, постарайся не так деревянно двигаться. Вот тут плие пониже, попробуй? И голову не забывай, нужна шея прямая. И иди на правое плечо, иди!

— вот такие примерно указания дает профессиональный танцовщик кукольникам.





В этом спектакле нет слов. Все действие рассказывает танец и музыка, причем это не классика, а джаз и рок. Это и называется кукольный джаз-рок-балет — жанр, который Театр кукол пробует впервые.Степан Баннов, человек, хорошо известный всем, кто так или иначе интересуется современным танцем в Челябинске, тоже впервые решает такую задачу: научить танцевать актеров, которые никогда в жизни не танцевали на сцене и не знакомы с пластическим искусством.

Хореограф Степан Баннов впервые в жизни работает с кукольниками

Трудно всем. Степан предельно тактично поправляет актеров:Рядом в зале главный режиссер Театра кукол Александр Борок:

Репетицию ведет хореограф-постановщик Степан Баннов

«В привычном кукольном театре всё внимание сконцентрировано на кукле, актёр — в тени, неважно, как он двигается, условно его не видно. В нашей же ситуации мы видим и куклу, и актёра, который играет персонажа. Петрушка — герой, которого артист играет живым планом. И одновременно он ведёт куклу Петрушки. Образ должен быть сохранён, его пластика должна быть точной, как бы это ни было сложно в плане координации. Здесь объединяется всё, что только можно. Если танцовщику нужно только слушать музыку и контролировать своё тело, то здесь у актёра добавляется ещё одна задача — работа с куклой. С ума сойти можно!» — так Степан Баннов описывал свою новую работу.











Маски кукол еще красят



Итак, Театр кукол решился на серьезный эксперимент: балет. Как родилась эта идея, кто написал музыку вместо Стравинского, что осталось от либретто? С этими вопросами мы обращаемся к Александру Бороку, который все это придумал.



Александр Борок давно хотел поставит балет



— Александр Владимирович, зачем вы заставили кукол танцевать?



— Куклам танцевать — не проблема. Проблема — заставить танцевать актеров. Они же кукловоды у нас, а не...



— ...а не солисты балета.



— Да. Это первый такой пластический спектакль в Театре кукол. Но все остальное уже было. Надо же двигаться вперед. У нас был спектакль «Цыганочка» с танцевальными номерами. А здесь — сплошной танец.



— Актеры не говорят, как и в балете?



— Нет, слов нет. Есть танец живых актеров.



— Это вас так вдохновил театр современного танца?



— Дело не в том, кто вдохновил — идеи витают в воздухе. И мы не первые, кто делает подобный спектакль. У нас была попытка совместной работой с театром современного танца Ольги Пона — «Спят медведи и слоны»



— Это спектакль Ольги Пона.



— Да, мы хотели делать его вместе. Но так получилось, что.. не случилось. Ничего личного, нет ничьей вины, мы дружим, просто не сложилось.



— А идея осталась.



— Конечно. Я еще тогда предложил «Петрушку» Стравинского, и сейчас к этому своему замыслу и вернулся, почему бы нет. Либретто уже было написано. Потом мы подумали: а зачем нам чужая музыка? Давайте свою напишем. Так получился абсолютно авторский проект.



— Но вы взяли за основу музыку Стравинского?



— Нет, нет.



В нашем спектакле Стравинского нет вообще. Мы собирались его аранжировать, но, в конце концов, решили, что нет. Мы написали свою оригинальную музыку, наш композитор Андрей Занога. И свое либретто.

— Что же там осталось от балета Стравинского?



— Ничего. Название спектакля. И три главных героя: Петрушка, Арап и Балерина.



— А расскажите, пожалуйста, либретто? Или оно будет на программках напечатано?



— Нет, не будет. Расскажу. У нас главный герой — девочка. У нее три куклы: Петрушка, Арап и Балерина. Балерина пропала. Ее похитили мальчики, которые занимаются с девочкой в танцевальном классе. И вот наша героиня отправляется на поиски куклы. Ее приключения и есть сюжет спектакля. В конце концов, ей помогают три большие куклы: Петрушка, Арап и Балерина. И все заканчивается хорошо.

— Это мы поймем сами или надо где-то прочитать?



— Надеюсь, что поймете. Там в общей сложности семь разных петрушек. И наша главная героиня — тоже петрушка. Не внешне, а внутренне.



Главная героиня спектакля — девочка с куклой



— А может быть, было проще пригласить актеров театра современного танца?



— Нет, это было уже неинтересно совсем. Мне интересно, чтобы наши попробовали.



— Ну для ваших актеров это сложно! Это требует абсолютно новых умений.



— Конечно, сложно.



— Они должны танцевать, как люди или как куклы?



— Как куклы и как люди. Им, действительно, очень сложно, не у всех есть хореографическая подготовка. Но они стараются.



— Да, но хореограф Степан Баннов разговаривает с ними на языке танцовщиков.



— Со Степой мы занимаемся второй месяц, он начинал как раз с азбуки. Я просил, чтобы он не слишком их загружал, чтобы движения не смотрелись натужными. Задача — сделать современную хореографию из того, что они могут.







— Почему для вас это было важно?



— Потому что это наши актеры, наш театр. Дальше мы собираемся сотрудничать со Степой Банновым. И если мы выпустим «Петрушку», дальше без Степы мы уже жить не сможем. Это неостановимый процесс..

— Я знаю, что Петрушка вам дорог как символ...



— Нет, он мне не дорог. Да-да, считается, да что Петрушка — сакральный кукольный персонаж, с которого все началось. Хорошо, конечно, это многое значит. Мне было очень интересно соединить театр кукол, который начался с Петрушки, и известный балет. Посмотрим, что получится.

— Для кого это спектакль?



— Для детей. Прежде всего, для детей. Именно поэтому мы не брали либретто Стравинского и написали свое. Точнее, так: для детей с родителями.







— Итак, Театр кукол выпустил мюзикл «Бибигон» в июне, сейчас балет...



— А дальше, я думаю, будет пантомима. С куклами.



Премьера первого в истории Театра кукол балета состоится в эти выходные - 23 и 24 октября. Композитор — Андрей Занога, художник — Захар Давыдов, хореограф — Степан Баннов.