В Челябинске состоится премьера «Королевства зверей»

Это фильм открытия программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — 2023

Премьера кинокартины «Королевство зверей» (18+), представленной в этом году на Каннском фестивале, состоится в Челябинске на четыре дня раньше российской: 26 ноября в «Синема Парке». В прокат фильм выходит 30 ноября.



Это фантастический сюжет о неизвестном вирусе, который превращает людей в зверей. Герои фильма, отец и сын, так потеряют свою жену и маму: та превратится в несуразное и страшноватое существо и будет помещена в специальную клинику. Мужчины отправятся ее спасать.

О фильме говорят как о будущем хите французского проката. Страх перед новыми эпидемиями и неизвестными природными выкрутасами, которые меняют жизнь на планете до неудобной и неузнаваемой, вполне осязаем после пандемии. Кроме того, здесь разворачивается и история семейных отношений, которые переживают кризис независимо от фантастических обстоятельств.

Премьера в Челябинске пройдет 26 ноября в 19:00, 30 ноября фильм выходит во всех кинотеатрах России.