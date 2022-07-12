В Челябинске состоится премьера иммерсивного спектакля по Достоевскому

Экспериментальную постановку создали в учебной студии

В челябинском Театральном пространстве свободы актера и режиссера Алексея Тетюева — официальная премьера. В помещении учебного театра воспитанники студии и опытные актеры из «Манекена» сыграют «Матрешу» — спектакль, основанный на романе Достоевского «Бесы».





Инсценировку подготовила актриса студии Дарья Метелица, она же исполняет роль беса. А режиссирует постановку сам Алексей Тетюев. Для него это возможность поговорить со зрителем на тему человеческой веры в себя и Бога. Режиссеру интересно исследовать жизнь человека, который решил жить в самодовольстве, а в итоге оказался в страхе. Поэтому главным героем спектакля стал Ставрогин. И Матреша, которая... А вот это вы на спектакле увидите.





«Матреша» — спектакль иммерсивный, то есть целиком включающий в себя зрителей. И об этом узнаешь еще на пороге театра, когда вокруг кричат лозунги и гуляют под ручку. Можно подыгрывать, можно провоцировать актеров ответными репликами. Зритель тут сразу стал соучастником, как только пришел на показ.





Спектакль демонстрировали в рамках театрального фестиваля «NOвый», но официальная премьера назначена на 16—17 июля. Будет сразу несколько показов, в 13:00 и в 18:00.

Возрастное ограничение 12+