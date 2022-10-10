В Челябинске состоится премьера фильмов для незрячих

Короткометражки озвучены в рамках проекта «Незримое кино»

11 октября в кинотеатре «Знамя» состоится премьерный показ короткометражных фильмов с тифлокомментариями в рамках проекта «Незримое кино», который получил грант фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.



Сотрудники библиотеки для слабовидящих «Точки удивления» подготовили тифлокомментарии к трем фильмам челябинских режиссеров: «Крестик» Никиты Гладкова, «Закрытые двери» Семена Рябухи и «100 рублей на мечту» Ивана Артемова. Главным голосом стал актер челябинского Нового художественного театра Алексей Зайков.



Организаторы планируют показы, творческие встречи с режиссерами, продюсерами и сценаристами, просветительские лекции о кинематографе. В рамках проекта «Незримое кино» будут проведены мастер-классы по созданию мультфильмов для незрячих и слабовидящих детей. 18+