В Челябинске состоится премьера фильма «Рожденные сердцем»

Это история семьи Воронковых из Магнитогорска

5 апреля в кинотеатре «Знамя» состоится премьера короткометражного фильма о приемной семье «Рожденные сердцем».

Дина Воронкова из Магнитогорска растит четверых детей, трое из которых приемные мальчики-подростки. Это первый фильм видеопроекта «Реальные истории семей Южного Урала» совместно с общественной организацией «Союз родителей». В ВК-паблике проекта объявлены четыре из пяти финалистов в номинации «Необычные семьи Челябинской области», пятая позиция пока вакантна.

«Для нашей семьи это событие стало интересным опытом. Такие мероприятия помогают заглянуть внутрь себя, вспомнить, как было „до“, сверить приоритеты и подытожить определенный отрезок жизни. А это не так уж мало. Тема фильма на сегодняшний день очень актуальная. Сейчас многие семьи готовы принять ребенка в свою жизнь, а в детских домах достаточно детей, но объединиться дети и родители зачастую не могут. Детей-малышей мало, а подростков принимать в семьи родители боятся. Для себя я давно решила, что если когда-то еще решусь стать мамой, то это будут только дети-подростки. Тема для меня больная, говорить об этом могу много, но основные мысли постарались донести в фильме, который сняли про нашу семью», — написала на своей страничке ВК Дина Воронкова.

Вход на премьеру свободный. За час до начала (в 16:00) в фойе развернут детские мастер-классы и можно будет пообщаться с героями фильма.

