В Челябинске состоится премьера фильма о первых уральских Т-34

Кино сняли для телеканала «Россия-1»

22 августа в челябинском кинотеатре «Знамя» покажут «Легенду о танке». Это документальный фильм о первых Т-34 — технику выпускали в Челябинске в годы Великой Отечественной войны.



Кино сняли специально для канала «Россия-1» еще в 2019 году. В фильме историки России и Германии говорят об особенностях русского танка, а ветераны труда вспоминают о подвигах заводчан и советских солдат. В съемках принял участие Игорь Ковшов — единственный челябинский специалист в области подготовки танкистов на Урале в годы войны. Он рассказывает, как отбирали танкистов, и объясняет, почему заводы во время войны были эвакуированы на Урал.

Показ фильма приурочили ко Дню Государственного флага России и 80-летию первого Т-34, который выпустили на ЧКЗ как раз 22 августа. В сентябре 1942 года на фронт из Танкограда ушли 220 боевых машин.

Начало сеанса 22 августа в 12:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

