Фильм иранца Асгара Фархади «Герой», обладатель Гран-при Каннского фестиваля, номинант на «Оскар», будет в прокате в кинотеатре имени Пушкина с 10 марта.
Асгар Фархади — сам по себе феноменальный режиссер, опыт которого становится кейсом для коллег. Он работает в стране жесточайшей цензуры и снимает удивительно теплое кино, которое уже называют иранским неореализмом.
«Герой» — очень простая история, как один парень, весь в долгах, нашел сумку с золотом и отдал владелице. Такой обычный, заурядный для нормального человека поступок становится событием из ряда вон и закручивает всех причастных в непредсказуемый сюжет.
Ручная камера у операторов совершает эффект полного погружения в кадр и вызывает непреодолимую эмпатию. И вообще Фархади — это, конечно, must see. И не только потому, что другого кино нет.
Сеансы в кинотеатре имени Пушкина — 10, 11 и 12 марта в 18:30.
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