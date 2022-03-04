В Челябинске состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой»

Фильм — лауреат Гран-при Каннского фестиваля покажут в кинотеатре имени Пушкина с 10 марта

Фильм иранца Асгара Фархади «Герой», обладатель Гран-при Каннского фестиваля, номинант на «Оскар», будет в прокате в кинотеатре имени Пушкина с 10 марта.



Асгар Фархади — сам по себе феноменальный режиссер, опыт которого становится кейсом для коллег. Он работает в стране жесточайшей цензуры и снимает удивительно теплое кино, которое уже называют иранским неореализмом.



«Герой» — очень простая история, как один парень, весь в долгах, нашел сумку с золотом и отдал владелице. Такой обычный, заурядный для нормального человека поступок становится событием из ряда вон и закручивает всех причастных в непредсказуемый сюжет.



Ручная камера у операторов совершает эффект полного погружения в кадр и вызывает непреодолимую эмпатию. И вообще Фархади — это, конечно, must see. И не только потому, что другого кино нет.



Сеансы в кинотеатре имени Пушкина — 10, 11 и 12 марта в 18:30.