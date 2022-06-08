В Челябинске состоится предпремьерный показ фильма «Межсезонье»

16 июня в «Синемапарке» картину представит режиссер Александр Хант

«Я практически сразу увидел запись трансляции Кати и Дениса, которую они вели перед произошедшей с ними трагедией. Когда я смотрел на ребят, меня не покидала мысль, что они не самоубийцы. Что это тот типичный подростковый период, когда каждый из нас в той или иной степени пытается самоутвердиться, показать, что он имеет право на собственное мнение и на принятие собственных решений. Мне показалось, как, наверное, и многим, кто столкнулся с этой трансляцией, что эту ситуацию можно было разрешить, не допустив трагедии… Эти события побудили меня задуматься о фильме про подростковый возраст»,

— рассказывает Александр Хант.

За неделю до российской премьеры, 16 июня, новый фильм Александра Ханта «Межсезонье» покажут в Челябинске. Картину представит сам режиссер, хорошо известный по фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» с Алексеем Серебряковым.История псковских школьников Кати и Дениса, которые покончили с собой во время прямой трансляции, стала для Александра Ханта отправной точкой для начала работы над картиной. В ноябре 2016 года этот сюжет обсуждала вся страна: двое подростков убежали из дома, забаррикадировались в загородном доме и отстреливались от полицейских. Все это время они вели прямую трансляцию в одной из соцсетей. Денис застрелил Катю, потом покончил с собой.

«Это были вопросы, которые заставляют переступить черту разговора с другом-ровесником или с родителями. Такие вещи в принципе не с кем обсудить. Это было очень интересно! Пришлось вспомнить многое из того, о чем и вспоминать не хочется… Насколько я знаю, многим ребятам, тем, кто записывал эти интервью, этот разговор с самим собой переворачивал душу»,

— рассказывал уже после окончания съемок актер-дебютант Игорь Иванов.

Но «Межсезонье» не снято «по реальным событиям», и герои фильма — не Катя и Денис из псковской школы. Это пара подростков, которые переживают классику возраста: проблемы и ссоры с родителями, первая любовь, поиск себя, муки взросления, протест, максимализм, etc. Все, кто когда-то был подростком, — а это примерно все — хорошо знакомы с этими проблемами, каждая из которых в пубертате кажется катастрофой.Александр Хант во «ВКонтакте» собрал 11 тысяч анкет подростков. Отобранные в результате этого кастинга ребята записывали автоинтервью. Так режиссер нашел Игоря Иванова из Петербурга, исполнителя главной роли Дани. Этими интервью и начинается фильм.Роль девушки Саши тоже играет непрофессиональная актриса Женя Виноградова, которая была кастинг-директором картины, но в процессе съемок выяснилось, что она отлично подходит для роли.Александр Хант в процессе подготовки к съемкам работал в детском лагере в Анапе, куда приезжают ребята из всех городов России, и рассказывал, как с удивлением обнаружил, насколько современный подросток более закрыт, чем был он в свое время. Свободный информационный поток, в котором молодые люди отлично себя чувствуют, не делает их свободными и открытыми. Даже самые артистичные, яркие ребята на кастинге закрывались в свой кокон, прятались за маску.

«Пожалуй, самое важное, что я понял: проблема кроется не во времени, а в отношениях. Это тотальная проблема боязни взрослых рассказывать подросткам о своих переживаниях, о своих страхах. Отсутствие такой коммуникации в итоге и толкает некоторых подростков на радикальные поступки. И мои главные герои, пытаясь отстоять самих себя, из-за запретов и непонимания вынуждены пуститься во все тяжкие»,

— говорит режиссер.

Предпремьерный показ и обсуждение фильма с режиссером состоится 16 июня в «Синемапарке», начало в 19:30. Накануне в этот же день Александр Хант проведет мастер-класс для челябинских кинематографистов в Челябинском институте культуры. Пропуск на мастер-класс — билет на фильм «Межсезонье».