Поэтическая встреча-батл «Дядя Слэм» состоится в воскресенье, 26 июня, в баре Patrick pub. Организаторы называют мероприятие самой честной битвой поэтов.
Принцип участия простой — надо заявиться в паблике. Оценивать стихи будет публика в пабе: жюри формируется из тех, кто заплатит за билет 100 рублей. Из этих денег лучший поэт получит денежный приз (примерно 1000 рублей).
«Принять участие в слэме может любой желающий поэт, вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания, возраста, роста и веса. Как правило, в батле принимают участие 8-12 человек. На ближайший слэм заявилось уже семь. Каждому дается не больше трех минут на чтение своих стихов. Оценки выставляют слушатели по двум критериям: за текст и за артистизм. По сумме баллов определяются полуфиналисты, потом финалисты и победитель», — рассказывает организатор батла, заведующий Центром культурно-просветительских программ универсальной научной библиотеки Роман Япишин.
Занявшему второе место Роман Япишин дарит авторские кружки с портретами поэтов. Начало мероприятия 26 июня в 17.00, вход бесплатный.
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