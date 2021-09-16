В Челябинске состоится парад моды в честь Дня города

В дефиле примут участие красотки-ватерполистки из команды «Динамо-Уралочка»

В пятницу, 17 сентября, в центре Челябинска состоится традиционный «Парад моды». В театрализованном дефиле модели продемонстрируют коллекции одежды от бутиков и салонов города. Откроет дефиле выступление джазового ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко».



В модном показе примут участие профессиональные манекенщицы и известные челябинцы. Например, на этот раз на подиум выйдут девушки из ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». В этом году у спортсменок немало достижений: девушки из команды в составе сборной стали победительницами первенства Европы по водному поло и участвовали в Олимпийских играх в Токио.

Открытие парада состоится в 18:30 на Кировке, сам показ начнется в 19:00. Прямую трансляцию с парада покажут в эфире телеканала «ОТВ» и на сайте по ссылке.