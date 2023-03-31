В мае в Челябинске впервые состоится фестиваль анимации «Мульти-Пульти». В городе покажут лучшие работы «Союзмультфильма», устроят выставку архивов старейшей мультипликационной киностудии, а еще проведут парад мультгероев и мастер-классы по анимации.
Все это стало возможно потому, что осенью челябинская Детская художественная школа искусств подписала со студией «Союзмультфильм» соглашение о сотрудничестве. А теперь получила поддержку Фонда президентских грантов. Так что с 17 по 21 мая в Челябинске состоится первый мультфестиваль.
Главным событием феста станет парад. 21 мая на набережной реки Миасс и в Арт-сквере будет организован праздник с участием ростовых кукол — персонажей мультиков, творческих коллективов детских школ искусств и не только.
В киноцентре «Импульс» и кинотеатре имени Пушкина несколько дней будут крутить лучшие детские и авторские мультики «Союзмультфильма».
А на базе ДХШИ откроется выставка архивов киностудии: плакаты и игрушки, наброски и макеты несостоявшихся мультфильмов, афиши и декорации. Кроме того, для учеников по направлению «анимация» ДХШИ пройдут мастер-классы.
Подробная программа фестиваля появится чуть позже, но уже известно, что на открытии фестиваля будет присутствовать генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Он, кстати, не так давно был в Челябинске, на фестивале «100 мультяшников Урала».
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