В Челябинске состоится Межрегиональный фестиваль инклюзивных театров «Мечтай!»

К нам приезжает театр неслышащих актеров и еще девять коллективов

2 июня в Челябинске стартует театральный фестиваль, в котором примут участие десять инклюзивных театров России и Европы. В инклюзивных театрах вместе с профессионалами играют актеры с ограниченными возможностями. В Челябинск приедут труппы из Москвы, Великого Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Берлина.



Среди участников фестиваля творческая команда театра неслышащих актеров «Недослов». На сцене Дворца культуры железнодорожников 4 июня актеры сыграют спектакль на жестовом языке «О тебе» под хиты русского рока. Театр-студия ORA (Екатеринбург) привезет постановку «Я убил царя» — остросюжетный криминалистический детектив в жанре ток-шоу «Встать, суд идет».





Важным участником фестиваля станет берлинский театр «Тиква». Актеры спектакля — Мартин Хольцапфель и Торстеу Клаусен — покажут перформанс «Метро в рай», где главный герой расскажет мировую историю создания метро.

Организатором фестиваля выступает клуб для молодежи с инвалидностью «Наше место».

«Мы рады и гордимся тем, что удалось составить такую сильную фестивальную программу. Участники фестиваля являются победителями различных международных фестивалей. В инклюзивных театрах играют в том числе и профессиональные актеры, и поэтому фестиваль — это не только важное мероприятие для нашего клуба, но и уникальное культурное событие для всего города»,

— прокомментировала руководитель фестиваля «Мечтай!» Наталья Кузнецова.

Фестиваль пройдет в Челябинске со 2 по 6 июня. Спектакли будут играть на четырех челябинских площадках: в театре драмы имени Орлова, Камерном театре, во Дворце культуры железнодорожников и Челябинском государственном институте культуры. Как получить бесплатный билет на спектакль, рассказано в группе фестиваля.