В Челябинске состоится марафон для айтишников и саунд‑дизайнеров

IT‑специалисты научат искусственный интеллект писать музыку

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Накануне фестиваля «Меридиан» в Челябинске компания Napoleon IT организует марафон для айтишников и саунд-дизайнеров. С 5 по 12 августа программисты будут учить искусственный интеллект писать музыку в жанре техно. Музыкальные треки представят на фестивале электронной музыки и визуального искусства «Меридиан» в креативном кластере Svoboda2 12 и 13 августа.



Участники марафона Geeks & Freaks объединятся в команды по пять человек: четыре специалиста в области data science (работа с данными) и один саунд-дизайнер в каждой.

За пять дней совместной работы каждая команда соберет больше сотни музыкальных фрагментов и загрузит их в базу искусственного интеллекта. Нейросеть проанализирует музыку и сама запишет треки на основе того, что «слышала». В итоговом варианте у каждой команды получится трек в жанре техно продолжительностью больше пяти минут.

Музыку, которую напишут в ходе марафона, представят на фестивале «Меридиан». Жюри оценит, кто смог создать самую талантливую нейросеть, победители получат фирменный мерч и вознаграждение.

Проходит событие во второй раз: первый марафон Geeks and Freaks состоялся в декабре 2020 года, в нем участвовали студенты ЮУрГУ, диджеи и саунд-продюсеры и команда музыкантов из Праги.

«Главная цель — объединить молодых ученых, специалистов по Data Science, с молодежными субкультурами и с помощью нейросети генерировать уникальный контент. Ранее мы делали такие проекты на международном уровне и очень довольны результатами»,— рассказывает PR-директор компании Napoleon IT Анна Шершакова.

Кроме того, Napoleon IT откроет стенд на Svoboda2 и предложит гостям поучаствовать в создании музыки при помощи искусственного интеллекта. Нужно будет просто покрутить настройки, а программа сама напишет мелодию.

Вдохновившись, мы решили, не дожидаясь фестиваля, написать небольшую мелодию при помощи нейросети. Взяли уже обученную программу Megenta, которую разрабатывает подразделение Google.

Нам нужно было выбрать только темп и количество звуковых дорожек. Дальше программа все сделала сама: сгенерировала десяток разных мелодий (мы выбрали гитару) и столько же барабанных ритмов. Потом все дорожки можно повторно «скормить» нейросети, изменить вручную или оставить как есть.

У нас вышла довольно складная мелодия, сделанная по правилам, но звучит она без эмоций и монотонно. Ведь ее в прямом смысле сделал робот.

Фестиваль «Меридиан» состоится 12 и 13 августа в креативном кластере Svoboda2.