В Челябинске состоится лекция о музыке Моргенштерна и попсе

Музыкальный эксперт раскроет секрет современных хитов

На сцене детской челябинской филармонии уже завтра, 19 ноября, Святослав Хазов прочтет лекцию о современной музыке и синдроме Моргенштерна. Артист и ведущий концертов филармонии расскажет, чем так цепляет эпатажный исполнитель, что сегодня попадает в тренд и существует ли формула хита. Святослав Хазов расскажет о том, как устроена современная музыка в России, кто сейчас на коне и что «заходит» аудитории. А в конце, уже вместе со слушателями, лектор сделает вывод — в чем вся соль этой «утренней звезды» в татуировках и с уймой денег.





Музыкальные беседы в малом зале Детской филармонии будут регулярными — на повестку «Лектория Музитория» попадают горяченькие темы и вполне себе нетленные диалоги о классической музыке.

Лекторий проходит в малом зале, но все равно нужен QR-код. Начало встречи в 18:00.