В Челябинске состоится концерт поп‑дуэта Lovanda

Музыканты станут хедлайнерами регионального этапа премии «Кардо»

В воскресенье, 7 августа, в челябинском парке Гагарина пройдет региональный этап премии за развитие уличной культуры «Кардо». Вечером на главной сцене у фонтана — концерт московского поп-дуэта Lovanda, а днем на трех площадках парка — соревнования по хип-хопу, брейкингу, граффити, воркауту и скейтбордингу.



Кроме того, в скейтпарке на стадионе «Динамо» и на баскетбольной площадке у Дворца пионеров им. Крупской в этот же день пройдет отбор еще по четырем направлениям уличного искусства: стритболу, BMX, SCOOT и трикингу.

День соревнований завершится концертом Lovanda на главной сцене парка Гагарина. Начало в 19:00. Вход свободный. Дуэт исполняет электронную музыку в жанрах неопоп, хип-хоп, диско и хаус.

Соревнования начнутся с 14:00 и пройдут до 18:00. Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться на сайте премии «Кардо».

Больше событий выходных — в нашей афише.