В Челябинске состоится концерт памяти дирижера Адика Абдурахманова

Музыку исполнят коллеги маэстро

В день рождения основателя Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова в столице Южного Урала пройдет концерт памяти дирижера. Как рассказали в Челябинской филармонии, на сцене прозвучат мелодии Рахманинова, Чайковского, Бетховена и других классиков.

Программу вечера выбирали из произведений, которые были особенно близки Адику Абдурахманову. Их исполнят музыканты, долгие годы трудившиеся под руководством мастера.

«Этот концерт станет не только данью уважения, но и уникальной возможностью вспомнить о человеческих качествах маэстро Адика Абдурахманова, о том, каким он был для всех, кто его знал и любил», — отметили в филармонии.

Прозвучат концерт Прокофьева, который оркестр исполнял на последнем концерте под управлением Адика Абдурахманова, финал Симфонии № 4 Чайковского, который маэстро любил играть в торжественных случаях. Также челябинцы услышат «Цветочный дуэт» из оперы «Лакме» Делиба, который перенесет в эпоху работы Адика Аскаровича в оперном театре, и «Восточный танец» Шкербиной, написанный челябинским композитором специально для симфонического оркестра.

Концерт «Улыбка Адика» (6+) состоится 16 января. За дирижерский пульт встанут Михаил Перевалов и Марат Файрушин, ведущий — поэт, драматург Константин Рубинский.