В Челябинске состоится концерт к столетию российского джаза

На сцену театра оперы и балета выйдут Игорь Бутман, Лариса Долина и «Уральский диксиленд Игоря Бурко»

10 октября в Челябинске отметят столетие российского джаза большим гала-концертом в Театре оперы и балета им. Глинки. На одной сцене выступят Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Лариса Долина, австралийская певица Fantine и «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Об этом сообщили в Министерстве культуры Челябинской области.



В день концерта звезды российской джаз-сцены заедут в Детскую филармонию. Там Лариса Долина подпишет соглашение о сотрудничестве. Педагоги из ее Музыкальной академии теперь будут приезжать на Южный Урал с мастер-классами для юных артистов.

11 октября Игорь Бутман проведет для музыкантов из Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии большую открытую репетицию.

Масштабный гала-концерт пройдет 10 октября в 19:00 в Театре оперы и балета.