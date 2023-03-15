В Челябинске состоится гала-концерт Музыкальной академии Ларисы Долиной

На сцену Детской филармонии выйдут лучшие вокалисты региона





28 марта в 19:00 народная артистка России Лариса Долина выступит с лучшими студентами челябинской Музыкальной академии, эстрадным хором «Тутти» и Эстрадно-джазовым оркестром Детской филармонии.

Гала-концерт завершит обучение челябинских вокалистов, отобранных Ларисой Долиной 10 октября 2022 года. Тогда же народная артистка России подписала соглашение о сотрудничестве с Детской филармонией. По результатам прослушивания в челябинскую группу Музыкальной академии Долиной вошли 19 лучших вокалистов от 16 до 35 лет. Концерт 28 марта станет результатом творческой работы студентов с наставниками и первым совместным выступлением со звездой.

В программе заявлены известные композиции Стиви Уандера, The Beatles, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках.





Текст: Дарья Малова