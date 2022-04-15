Несколько лет подряд в Челябинске проводится международный конкурс Music Star среди детей-вокалистов. В списках участников — дети со всей страны. Из трех сотен заявок в шорт-лист конкурса выбрали тридцать пять артистов, трое из них — из Челябинска. Финал конкурса состоится 17 апреля в конгресс-отеле «Малахит».
Юные участники поют в сопровождении симфо-джаз-оркестра челябинского джазмена Антона Бугаева. А в жюри среди культурных деятелей Челябинска и столичных артистов — джаз-дива Ульяна Пережогина.
Напомним, Ульяна была звездой челябинской джазовой сцены. С трио «Интуиция» она исполняла джазовые стандарты, импровизировала и экспериментировала со звучанием и формой своих песен. Несколько лет назад певица отправилась в Москву. В поисках вдохновения артистка начала рисовать, проводить совместные концерты со столичными музыкантами.
В Челябинске, помимо участия в жюри конкурса, Пережогина выступит в музыкальном клубе «ФортеПьяно», где споет в дуэте с Валерием Сундаревым, челябинским джазменом и руководителем «Уральского диксиленда». В репертуаре музыкантов есть уникальные совместные джазовые работы. Челябинские звезды исполняют Where Flamingos Fly певицы Helen Merrill в собственной аранжировке.
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