В Челябинске состоится фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего»

В прошлом году праздник был отменен

X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» пройдет в следующую субботу, 17 декабря, в парке имени Гагарина.Это традиционный декабрьский праздник, где можно бесплатно дегустировать пельмени. В прошлом году фестиваль был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе.

В парке будут работать две площадки: одна — с подвижными конкурсами, песнями, танцами и другими подходящими по сезону активностями, вторая — с горячими пельменями, которые всем будут раздавать бесплатно, но не большими порциями, а только на пробу. Самые вкусные можно будет тут же и купить.

Накануне фестиваля организаторы пригласили звёзд телеканала ОТВ на дегустацию. Ведущие программы «Наше утро» Анна Шамбадал и Марина Гез, ведущий программы "Время новостей" Иван Лежнин и доктор Вячеслав Куликов, ведущий программы «О здоровье» — эта славная команда выбрала пельмень года под номером шесть: домашние с начинкой из мяса свинины и говядины.

Фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего», один из самых массовых городских праздников зимы, традиционно собирает сотни горожан и входит в топ-10 лучших гастрономических событий России. В этот же день, 17 декабря, в парке Гагарина откроется каток.