Фестиваль уличного кино, по планам организаторов, устраивает коллективные просмотры на площадке у фонтана в парке Гагарина каждую пятницу. 1 июля в программе — внеконкурсные работы и фильмы, снятые начинающими режиссерами на киноинтенсиве «100 киношников Урала», который проходил в Челябинске с 17 по 19 июля.
Для фестиваля уличного кино преподавателями кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИКа были отобраны три дебютные работы участников киноинтенсива: о бункере «Клоповник», о Сергее Семенове, который вяжет дизайнерские свитеры, и о клубе «Наше место». Авторы этих фильмов приглашены на фестиваль, чтобы рассказать о съемках и ответить на вопросы зрителей.
Все десять фильмов, снятых за три дня кинофорума, продемонстрируют 1 июля в кинотеатре «Мегаполис».
Подробнее о смысле и итогах первого в Челябинске кинофорума, объединившего начинающих кинематографистов Южного Урала, мы говорили с режиссером Андреем Загидуллиным, который был приглашен к нам в качестве эксперта.
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