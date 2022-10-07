В Челябинске состоится фестиваль кукольных спектаклей для взрослых

В программе «Соломенного жаворонка» — лучшие постановки театров со всей страны

На сцене Театра кукол им. Вольховского с 19 октября стартует фестиваль «Соломенный жаворонок». Свои спектакли покажут лучшие театры кукол из Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Санкт-Петербурга. 14 спектаклей за 6 дней: закрывать фестиваль будет «Годунов» от челябинского театра (его премьера состоялась буквально вот, в сентябре) 24 октября.

«На восьмой фестиваль „Соломенный жаворонок“ поступило очень много заявок. Наши эксперты Владимир Спешков и Алексей Гончаренко посмотрели видеозаписи 55 спектаклей! В программу попали 14, из которых несколько были номинированы на премию „Золотая маска“, а „Сказка о золотом петушке“ стала лауреатом», — рассказал Александр Борок, главный режиссер Челябинского театра кукол.

«Соломенный жаворонок» — фестиваль конкурсный, победителей определяют голосованием участников. Обсуждение каждого спектакля ведет коллегия критиков, которую в этом году возглавляет Борис Константинов, многократный лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит». Кроме того, критики вручают специальный приз одному из спектаклей-участников. И выбор этот будет очень сложным!





В программе фестиваля — постановки по произведениям русских классиков, современных авторов и оригинальных пьес: Пушкин, Достоевский, Пелевин, Дина Сабитова, Дэниэл Киз. Какие-то построены строго по книжной канве, другие — по мотивам, чтобы задать зрителю тон и направление для мыслей.

Фестиваль начнется с показа спектакля «Собака камень» Екатеринбургского театра кукол. Режиссер Виктор Плотников однажды услышал сельскую легенду про чапаевского ординарца Петра Исаева в Кундравах. А потом еще несколько полумистических и реальных историй, тесно связанных с народными мифами, Южным Уралом и не только. И записал все это в виде исторической оперы, которую исполняют куколки-марионетки. Артистам аккомпанирует фагот, скрипка и другие инструменты, так что вместе все это звучит как народный и инструментальный хор. Погрузиться в пучину мифов и времен можно 19.10 в 16:00 и в 19:00. Возрастные ограничения спектакля 16+.

И не забудьте запастись билетами на другие дни фестиваля. Для самых активных зрителей Театр кукол предусмотрел скидки — можно ухватить билет за 50% стоимости!