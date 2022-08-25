В Челябинске состоится фестиваль исторической реконструкции «Уральская крепость»

В парке «Гардарика» соберется войско лучников, клан ниндзя и батальон времен Великой Отечественной

В субботу, 27 августа, в историческом парке «Гардарика», у поселка Витаминного Челябинской области, пройдет ежегодный фестиваль реконструкторов «Уральская крепость». На площадках фестиваля развернут мастерские древнерусских ремесел, устроят бои на мечах и стрельбу из кремневых пистолетов. Клан ниндзя, батальон времен Великой Отечественной войны и древнее войско лучников выступят каждый со своим перформансом.



Челябинские реконструкторы расскажут о древних ремеслах — гончарах, кузнецах и ткачах, покажут, как стрелять из лука и арбалета. Для детей будет возведена небольшая крепость, чтобы ребята, вооружившись мечами, могли взять ее штурмом.

Челябинский «Ниндзя-центр» развернет стенд: покажут, как японские воины сражались на тренировочных мечах, научат метать сюрикены и разыграют бой ниндзя с самураем.

Участником «Уральской крепости» станет и военно-патриотический клуб «Эхо войны». Ребята реконструируют сражения Советской армии с фашистами в исторически релевантной одежде, с достоверным снаряжением и репликами оружия.

Фестиваль пройдет в последнюю субботу лета, 27 августа, с 11:00 до 18:30 в парке «Гардарика». Вход свободный.