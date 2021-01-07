В Челябинске состоится фестиваль игр

В публичной библиотеке два дня можно бесплатно играть в настолки и компьютерные игры. Это и еще 12 детских событий на последние дни каникул



8 и 9 января в публичной библиотеке пройдет грандиозный фестиваль настолок в самые счастливые каникулы. В библиотечном Центре межкультурных коммуникаций можно будет сыграть в «Крокодил», «Uno», «Хронограф», «Чепухатом», «Мафию», «Мои первые английские слова» и другие веселые игры. А в отделе электронных ресурсов два дня можно рубиться в Diablo, Warcraft и раритетные «танчики» на Денди. Приходим командами и поодиночке. Лучше предупредить о визите по тел. 237-12-74. И не забудьте маску!



«ИгроFEST», 8 и 9 января

Публичная библиотека, 10:00—18:00, 6+

Вход бесплатный



Все детские концерты и события на каникулы в 8 и 9 января в публичной библиотеке пройдет грандиозный фестиваль настолок в самые счастливые каникулы. В библиотечном Центре межкультурных коммуникаций можно будет сыграть в «Крокодил», «Uno», «Хронограф», «Чепухатом», «Мафию», «Мои первые английские слова» и другие веселые игры. А в отделе электронных ресурсов два дня можно рубиться в Diablo, Warcraft и раритетные «танчики» на Денди. Приходим командами и поодиночке. Лучше предупредить о визите по тел. 237-12-74. И не забудьте маску!Публичная библиотека, 10:00—18:00, 6+Вход бесплатныйВсе детские концерты и события на каникулы в НАШЕЙ ПОДРОБНОЙ АФИШЕ Куда пойти взрослым на праздники, смотрите ЗДЕСЬ.