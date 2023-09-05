В Челябинске состоится фестиваль фильмов, снятых за решеткой

Награждение победителей Всероссийского кинофестиваля «Надежда» пройдет в кинотеатре Пушкина

В десятый раз в Челябинске проходит единственный фестиваль кинофильмов, созданных в местах лишения свободы. ​​​​​​​Юбилейная церемония награждения победителей Всероссийского кинофестиваля «Надежда» пройдет 7 сентября, причем впервые не в стенах исправительной колонии, а на сцене кинотеатра имени А. С. Пушкина.

На церемонии выступят и осужденные из исправительных учреждений области, и артисты, в числе которых актер Театра драмы имени Орлова Борис Петров, Вячеслав Усольцев, Андрей Анашкин. В 2022 году проект поддержал актер театра и кино Михаил Ефремов, который представил свой фильм «Переоценка ценностей».

Прямая трансляция торжественной церемонии награждения победителей Х Всероссийского кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2023» будет доступна здесь. Начало в 15:30.

В рамках кинофестиваля состоится и закрытый показ киноработ на площадке ЧГИКа. Спикерами закрытого показа будут уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и ее коллега из Санкт-Петербурга Светлана Агапитова, а также психологи, профессиональные режиссеры.

Уникальный социальный проект реализуется в Челябинской области уже 10 лет. Организаторами выступают уполномоченный по правам человека в Челябинской области, ГУ ФСИН России в Челябинской области и Федеральная служба исполнения наказаний России.