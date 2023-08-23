В Челябинске состоится джазовый фестиваль «Какой удивительный мир»

В числе звездных гостей Лариса Долина и Олег Аккуратов



С 3 по 7 сентября на Южном Урале в двадцать второй раз пройдет Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Он откроется традиционным стрит-парадом на Кировке.

Музыканты, актеры миманса и танцовщики, их поклонники, все любители музыки проследуют от барельефа народного артиста России Игоря Бурко по направлению к Арт-скверу на набережной Миасса. В 12:30 на летней эстраде Арт-сквера начнется концерт-марафон, и, судя по количеству участников, он продолжится до самого вечера.

На набережной выступят «Уральский диксиленд», Kickin’ Jass Orchestra (Екатеринбург), Уральский духовой оркестр под управлением Игоря Ежова, Эстрадно-джазовый оркестр Антона Бугаева, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон» (Магнитогорск), ансамбли «Уют-компания» и Usynins Band.

Впервые в фестивальной программе будут участвовать любимые горожанами рокабилли-бэнд Ghost Radio и блюз-бэнд «Братья Енотовы». Кульминацией программы станет джем-хеппенинг, когда все коллективы одновременно исполнят What a Wonderful World.

4 сентября праздник джаза переместится в концертные залы. Karen Mamikonyan New Trio (Армения) выступит на сцене зала органной и камерной музыки «Родина». В большом зале Детской филармонии состоится мастер-класс израильского пианиста и композитора Таля Бабицкого.



5 сентября в Концертном зале имени Прокофьева запланирован большой концерт ансамбля «Уральский диксиленд» с участием финалистки шоу «Голос» Этери Бериашвили и израильского пианиста-виртуоза Таля Бабицкого, а на следующий день Лариса Долина и Олег Аккуратов выступят с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова. В филармонии особо подчеркивают, что это второе выступление джазовой дивы на фестивале «Какой удивительный мир» за последние 20 лет.



На фестиваль в Челябинск приедет выдающийся трубач современности Вадим Эйленкриг (Москва). Его выступление вместе с Филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан завершит фестиваль 7 сентября.