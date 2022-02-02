В Челябинске состоится чемпионат по поеданию пельменей

Сильнейшим участникам предстоит съесть порцию из 40 штук на скорость

Челябинцев приглашают на соревнование по поеданию пельменей. Чемпионат состоится 12 февраля в двух барах «Лаборатории пива»: на Кирова, 104 и на Карпинского, 62. Главный приз — 10 литров хмельного напитка.



Правила чемпионата следующие: группы по восемь человек садятся за стол. По команде «старт» каждый должен съесть по 10 пельменей и запить 0,5 л напитка. В регламенте соревнований подчеркивают, что необходимо есть пельмени только вилкой. Финиш нужно обозначить громко сказанной фразой: «Я съел» — но только после того, как все проглочено.

Три самых быстрых участника проходят в следующий раунд, и процедура повторяется, пока в финале не остается двое и не определится победитель.

Через неделю, 18 февраля, пройдет суперфинал чемпионата, приуроченный ко Всемирного дню пельменей. В баре на Кирова сойдутся два победителя предыдущего этапа. За раз участники должны съесть по 40 пельменей и выпить по литру пенного. Победителю достанется медаль чемпиона и 15 литров хмельного напитка.

Записаться на участие можно в любом из двух баров «Лаборатории пива», регистрационный взнос для участников — 400 рублей.