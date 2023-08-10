Ежегодный Большой танго-флешмоб #ЗА_танго состоится в Челябинске 19 августа. Одновременно больше чем в ста городах России на улицах и площадях пары начнут кружить в танце. В Челябинске акция стартует в 16:00.

Это уже шестой Международный танго-флешмоб, в котором принимают участие и челябинские любители танго. Кроме поклонников танца из городов России в акции 19 августа примут участие танцоры из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Германии, Сербии, Египта и Аргентины.

В Челябинске танго будут танцевать по традиции на площадке у Исторического музея Южного Урала. Чтобы присоединиться к мировому флешмобу, совсем необязательно уметь танцевать: достаточно хотеть и пробовать.