Ежегодный Большой танго-флешмоб #ЗА_танго состоится в Челябинске 19 августа. Одновременно больше чем в ста городах России на улицах и площадях пары начнут кружить в танце. В Челябинске акция стартует в 16:00.
Это уже шестой Международный танго-флешмоб, в котором принимают участие и челябинские любители танго. Кроме поклонников танца из городов России в акции 19 августа примут участие танцоры из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Германии, Сербии, Египта и Аргентины.
В Челябинске танго будут танцевать по традиции на площадке у Исторического музея Южного Урала. Чтобы присоединиться к мировому флешмобу, совсем необязательно уметь танцевать: достаточно хотеть и пробовать.
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