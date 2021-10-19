В Челябинске состоится AMFEST-2021 — 16-й фестиваль американского кино

В кинотеатр имени Пушкина привезут четыре полнометражные картины

Четыре дня: с 21 по 24 октября, в день по одному фильму — самый интеллектуальный кинотеатр Челябинска будет показывать новые американские фильмы в рамках фестиваля AMFEST-2021.



Среди них романтическая zoom-комедия про дружбу «Уроки испанского», фантастическая драма о войне женщин с мужчинами, еще одна драма «Жокей» о судьбе неизлечимо больного наездника и фантазия о жизни и смерти «Девять дней». Все фильмы вышли в 2021 году.

Кино демонстрируется на языке оригинала, с субтитрами, что очень полезно. AMFEST-2021 проходит в двадцати городах России.