В Челябинске сочинили рок‑оперу по повести писателя-террориста

Для записи демоверсий авторы собирают 100 тысяч рублей на краудфандинговой платформе

Повесть писателя-революционера Бориса Савинкова «Конь бледный» вдохновила челябинцев на создание одноименной рок-оперы. Звукорежиссер Константин Идиятов и художник Дария Васильева вместе создали 26 композиций, которые повествуют об истории покушения на московского генерал-губернатора в 1905 году. Сейчас создатели рок-оперы собирают на краудфандинговой платформе 100 тысяч рублей для записи треков с профессиональными вокалистами. Половина средств уже собрана. Корреспондент информационного агентства «Первое областное» связался с авторами.



Повесть «Конь бледный» написана в 1909 году. Борис Савинков был не только писателем, но и известным революционером: он руководил Боевой организацией партии эсеров. Революционер организовывал террористические акты и был причастен к убийству в 1905 году пятого сына Александра II — московского генерал-губернатора Сергея Александровича. О подготовке к его убийству Борис Савинков и написал повесть «Конь бледный».

Создали рок-оперы — Константин и Дария — коллеги, они работают в одном театре. Константин занимается музыкой больше тридцати лет: он пишет рок-песни, а на работе создает звуковое оформление для спектаклей. Опыта в написании целых опер у него не было, но идея поработать с повестью об истории России его так вдохновила, что он придумал 26 музыкальных тем всего за полтора месяца.

«Дария очень любит современные мюзиклы и рок-оперы. Вместе мы смотрели „Гамильтон“, рок-оперу „Карамазовы“. У нас даже забава была — писать песни по японским мультфильмам аниме. Она готовила тексты, я музыку. Когда Дария прочла „Коня бледного“, мы вместе начали писать песни от имени героев повести, и так появилась идея создать полноценную рок-оперу»,

— рассказал Константин.

Авторы рок-оперы Константин Идиятов и Дария Васильева



Сейчас Константин и Дария ищут вокалистов для того, чтобы перевести материал в аудиоформат. Пока авторы тратят свои личные средства. Именно поэтому был открыт сбор 100 тысяч рублей на запись демоверсий.

«Демоверсии песен нам нужны, чтобы показать их людям, заинтересованным в рок-операх»,

— объяснил Константин.

Авторы рок-оперы считают, что повесть «Конь бледный» — не о террористах, а прежде всего о людях, живших в начале двадцатого века. Чтобы подчеркнуть это, в рок-опере даже решили немного изменить концовку. Как именно — Константин и Дария держат в тайне.