В Челябинске собирают книги для первой частной библиотеки

Она появится в новом жилом комплексе «Карт-Бланш»

В челябинском жилом комплексе «Карт-Бланш», который готовят к сдаче в 2022 году, будет открыта первая частная библиотека в Челябинске. Книжный фонд планируют составить из литературных произведений, которые известные люди города назовут в числе своих любимых и жизненно важных.

Идея принадлежит застройщику — директору компании «Белстрой» Дмитрию Седельникову. Библиофонд, по замыслу Сидельникова, должен быть сформирован оригинальным образом: будут опрошены примерно 600 челябинцев из числа самых уважаемые и заметных в городе персон. Каждому из них зададут вопрос: «Назовите три книги, оказавших самое серьезное влияние на формирование вашей картины мира».

Например, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев называет «12 стульев» и «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова и «Легенды невского проспекта» Михаила Веллера, главный врач Областного центра онкологии и ядерной медицины — «Мастера и Маргариту» Булгакова и «Первый Человек в Риме» Маккалоу Колина, владелец ТД «Маркштадт» Марк Гроо — «Сто лет одиночества» Маркеса и «Рассказы Южных морей» Джека Лондона...

Все названные книги будут закуплены в двух экземплярах: для частной библиотеки и для библиотеки-дублера, которая откроется в одном из образовательных учреждений города.

«Мы создадим библиотеку-инфотеку с доступом к книжным фондам лучших библиотек мира. Это будет современное, комфортное интеллектуальное пространство, открытое для всех», — комментирует куратор проекта Анна Бережная.

Библиотека «Карт-Бланш» будет бесплатной и доступной для всех жителей Челябинска.