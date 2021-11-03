В Челябинске собирают деньги на съемки фанатского фильма «Призрак в доспехах»

Проектом занимается команда челябинских театралов, за спецэффекты отвечает студия «ВидимоНевидимо»

В Сети открыли сбор средств на съемку короткометражного фильма «Призрак в доспехах: нападение на 9-й отдел». Уже подготовлен сценарий, проведен кастинг, а в ближайшие недели начнутся съемки. Известно, что фильм будет на языке оригинала — то есть на японском.

Режиссер фильма Роман Прецер — актер и режиссер, ставил спектакли в Камерном театре. Сыграть главную роль — офицера-киборга Мотоку Кусанаги — предстоит челябинской актрисе Екатерине Писаревой. Екатерина много лет играла на сцене Молодежного театра, является одной из основательниц mini-театра. Специально для новой роли Екатерина сейчас посещает занятия по восточным единоборствам.

«Пусть вас не смущает то, что русские артисты собрались играть героев японского аниме: в киберезированном мире „Призрака в доспехах“ нации хоть и не стерты с лица земли, но уже давно перемешаны и уравнены всеобщей кибернетизацией и роботизацией! В таких условиях герои скорее относятся к категории „живой — не живой“, чем к какому-то конкретному этносу, и мы верим, что эта картина очень точно отражает наше с вами будущее!» — размышляет режиссер фильма Роман Прецер.

Компьютерная графика и анимация будут «на минималках», средств на качественную работу голливудского уровня просто нет. Бюджет фильма невелик, на краудфандинговой платформе Boomstarter собирают 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на создание костюмов, аренду помещения и съемочной техники. Реально оценивая свои возможности, авторы решили сделать ставку на актерской игре и сюжете.

«Мы не будем повторять какие-то сцены из манги или аниме, но фанаты увидят очень много отсылок. Очень надеемся, что зрители оценят музыкальную составляющую фильма и японский язык. Для озвучивания персонажей мы пригласим тех, кто говорит по-японски. На выходе в титрах пропишем русский перевод», — рассказывает Роман Прецер.

Фильм начнут снимать в ноябре этого года. Длительность короткометражки — 20—25 минут. Проект поддерживает российский журнал «Мир фантастики». Выход фильма запланирован на март 2022 года.