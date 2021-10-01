В Челябинске собирают деньги на граффити с полководцем Жуковым

Рисунок появится на одноименной улице в Металлургическом районе

В Челябинске урбанистическое сообщество Металлургического района «ЧМЗовский урбанизм» хочет создать еще один арт-объект. В начале лета коммутационный шкафчик на ул. Богдана Хмельницкого украсили портретом гетмана. Идея и результат горожанам понравились. В этот раз разрисовать решили аналогичную будку на ул. Жукова.





Эскизы и смету подготовили в группе художников Graffiti. Russia. Проект уже прошел все согласования с жителями и администрацией, остался вопрос денег. Новые граффити стоят 26 тысяч рублей. Весной в проекте участвовал местный депутат. После выборов народных избранников, заинтересованных в улучшении городского пространства, не нашлось. Поэтому активисты просят помощи у самих жителей района и города. Для этого они запустили сбор средств на одной из краудфандинговых платформ.





«Смета увеличилась из-за включения в нее антивандального лака. В прошлом проекте мы на этом сэкономили, а в итоге граждане начали клеить на ящик рекламные объявления. И когда мы пытались их счищать, вместе с бумагой слезало и лакокрасочное покрытие. В проект мы вкладываем и свои средства, но всю сумму целиком можем собрать только вместе с горожанами», — поясняет активист Алексей Садырин.

Сбор средств открыт здесь. И завершится 18 октября.