В Челябинске сняли фильм по мифам о Ведяве

Премьера состоится в середине ноября

В Челябинске 14 ноября состоится премьера короткометражного фильма «Ведява». Он основан на мордовских мифах о владычице вод. Картину покажут на большом экране в кинотеатре «Импульс».



«Ведява» входит в цикл фильмов «Соцветие». Это серия экранизаций народных сказок, легенд и мифов народов Южного Урала. «Ведява» — это второй фильм из антологии. Первым был «Иненармунь».

Суть фильма в том, чтобы наглядно показать сразу несколько разных мифов о Ведяве. Владычица вод по поверью подменяет маленьких детей, заманивает молодых парней в воду и требует жертву за строительство вдоль воды.

Сняли короткометражку летом 2023 года. Показ состоится 14 ноября в кинотеатре «Импульс» в 14:00. В дополнение на премьере покажут режиссерскую версию фильма «Иненармунь».

Вход свободный. 12+