В Челябинске снимут комедийную драму без бюджета

Над короткометражкой работают участники театральной лаборатории

В середине августа стартовали съемки короткометражной бытовой драмы «Везет». Кино снимают с непрофессиональными актерами и без бюджета, но на дорогую киношную технику.



Участвуют в создании фильма артисты из театральной лаборатории Chel_teatr, актеры-любители, которые уже отыграли на сцене несколько спектаклей. Режиссер фильма — Тамаз Гачечиладзе.

Сюжет 20-минутной драмы развивается в больнице. Туда после ДТП попадает главный герой-дальнобойщик. И пока он без сознания, приезжают его сестра, мама, жена и еще одна женщина, которая тоже называет себя супругой пострадавшего.

«Мы это называем комедийной бытовой драмой. И пока женщины будут рубиться за героя, он придет в себя»,— рассказывает продюсер проекта Ольга Беловолова.

Большинство сцен снимают в помещении, в Уральском медицинском колледже. Будет один съемочный день на природе — будут работать над сценами из начала фильма на федеральной трассе.

Это первый опыт студии Chel_teatr в кинематографе, но качество хотят держать на максимально профессиональном уровне: с хорошими кинокамерами и качественным реквизитом.

«Киношники иногда поворачивают у виска: так, как мы, никто кино снимает. Но у нас заявка на профессионализм. Это не на телефон снято, а с профессиональным оборудованием и командой, месяцами репетиций», — объясняет Ольга Беловолова.

Последний съемочный день планируют 27 августа, с сентября он будет на монтаже. Премьерный показ планируют на середину октября в кинотеатре им. Пушкина.