В Челябинске симфонический оркестр сыграет музыку из советского кино

В программе — композиции из «Берегись автомобиля», «Шерлока Холмса» и «Мэри Поппинс, до свидания»

7 июля Симфонический оркестр Челябинской области сыграет музыку из советских фильмов. На концерте в филармонии прозвучит увертюра из «Детей капитана Гранта», марш из «Веселых ребят», песни из «Мэри Поппинс, до свидания» и саундтреки из «Берегись автомобиля».



В концерт включили композиции из 14 фильмов. Вокальные партии исполнят артисты филармонии — Наталья Кралина (сопрано) и Ольга Печерских (эстрадный вокал).

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Начало — 7 июля в 18:30 в концертном зале им. Прокофьева.

Симфонический оркестр Челябинской области существует с 2019 года. Южноуральские музыканты часто выступают вместе с именитыми солистами (например с пианистом Денисом Мацуевым) и играют на столичных сценах. В этом году успели побывать в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра, а еще в Москве в зале «Зарядье».