В Челябинске серую стену украсили портретом Кандинского и цитатой Малевича

У ТРК «Родник» провели фестиваль граффити «Битва стилей»

Двухсотметровую серую стену у торгового комплекса «Родник» разрисовали граффити. В проекте приняло участие 17 художников, единой темы не было. За три дня появилось несколько авторских шрифтов, портреты девушек, а также арт с художником-абстракционистом Василием Кандинским и цитата Казимира Малевича.







Рисунки объединяет фон в стилистике Кандинского и Малевича. Как сообщил организатор фестиваля Тимур Абдуллаев, добавить геометрию от классиков русского абстракционизма попросил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Но райтеры решили на этом не останавливаться и нарисовать еще и портрет известного художника.





Цитату Малевича написал каллиграф Дмитрий Бобров. Он же начертал короткое слово «Нуль» — также делая отсылку к цитате создателя «Черного квадрата».

«Слово «Нуль» отсылает к цитате «Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни Академического Искусства». А внизу есть уже другая цитата: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы... тогда только увидим чисто-живописное произведение»,

— объяснил Дмитрий корреспонденту Первого областного информационного агентства.





«Битву стилей» в прошлые годы проводили в рамках фестиваля «Энергии улиц» на парковке торгового комплекса «Горки». Но со временем проект перерос в отдельное событие, где художники рисуют на легальной стене и общаются между собой.

