В Челябинске сделают инсталляцию Игнатьевской пещеры

Зрителям покажут наскальные рисунки, череп пещерного медведя и кости мамонта

В Историческом музее Южного Урала откроется выставка, посвященная 45‑летию со дня открытия в Игнатьевской пещере уникальных рисунков древнего человека. Челябинцам впервые покажут экспонаты, которые хранятся в собраниях МГУ и Российской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Так, посетители увидят глиняный горшок и старинную монетку, которые, возможно, принадлежали старцу Игнату, по легенде жившему в пещере в конце XIX века. Также будут представлены образцы геологических пород, известняки и сталактиты, череп пещерного медведя, кости мамонта, зубы лемминга, палеолитические орудия предков, наконечники и сосуды бронзового века. А под маркером 18+ ученые представят человеческие останки — свидетельство обрядовых жертвоприношений древности.

В центре выставки разместится инсталляция с подсветкой, имитирующая зал Игнатьевской пещеры. Челябинцы смогут почувствовать себя спелеологами и пуститься в виртуальное путешествие мимо сенсорных панелей и визуальных спецэффектов.

Все находки были обнаружены в Игнатьевской пещере. Пока посмотреть на нее и скальную живопись не представляется возможным — пещера закрыта для посещения. Однако на выставке покажут фотографии рисунков, сделанные исследователем Владимиром Широковым. Нарисованные охрой и углем изображения относятся к палеолитическому времени.

Выставка «Пещера» (0+) откроется 6 марта.