В Челябинске роллеры закроют летний сезон кроссом длиной 20 км

На массовое катание приглашают всех желающих

В субботу, 3 сентября, пройдет закрытие роллер-сезона. Для спортсменов организуют конкурсы и кросс на 20 километров. Мероприятие проводит группа «Роллеры Челябинска».



Спортсмены соберутся на официальное закрытие сезона у памятника Курчатову в 13:00. Там под музыку для них устроят соревнования, а желающие смогут попробовать свои силы в слаломе (катание вокруг фишек. — Прим. автора). После роллеры поедут по заранее запланированному маршруту.

Организатор сообщества «Роллеры Челябинска» Никита Рязанов рассказал, что кросс пройдет через Центральный, Курчатовский и Калининский район. От памятника Курчатову спортсмены отправятся по проспекту Ленина на улицу Труда. Через нее колонна выйдет на Северо-Запад, доедет до Комсомольского проспекта, а потом спустится на улицу Каслинскую. По ней спортсмены доберутся до набережной реки Миасс и через улицу Коммуны вновь вернутся к памятнику Курчатову.

Напомним, в начале августа в Челябинске прошел стокилометровый забег на роликах. Спортсмены колесили по городу 13 часов. На старт заявились 35 человек, до финиша доехали 26.

Возрастное ограничение: 16+.