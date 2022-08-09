В Челябинске готовятся к открытию два мурала, посвященные погибшим на Украине уроженцам Челябинска: танкисту Константину Глушкову и летчику Александру Подшивалову. Оба военных награждены орденами Мужества посмертно, погибли в марте 2022 года.
Памятные граффити разместили в центре (Свердловский пр., 58) и на северо-западе Челябинска (Комсомольский пр., 9). Официальное открытие двух муралов намечено на 11 августа.
Масштабный проект реализуется при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска в рамках фестиваля «Наш МУРАЛ», который проходит при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и Фонда президентских грантов.
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