В Челябинске рисуют муралы с портретами героев спецоперации

Граффити будут открыты 11 августа

В Челябинске готовятся к открытию два мурала, посвященные погибшим на Украине уроженцам Челябинска: танкисту Константину Глушкову и летчику Александру Подшивалову. Оба военных награждены орденами Мужества посмертно, погибли в марте 2022 года.



Памятные граффити разместили в центре (Свердловский пр., 58) и на северо-западе Челябинска (Комсомольский пр., 9). Официальное открытие двух муралов намечено на 11 августа.



Масштабный проект реализуется при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска в рамках фестиваля «Наш МУРАЛ», который проходит при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и Фонда президентских грантов.

