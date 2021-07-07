В Челябинске решили закопать обратно мостовую 1906 года

Археологи объяснили, почему это не плохое решение

В конце мая этого года на площади Ярославского начали рыть траншею для кабеля тяговой подстанции, и по улице Труда рабочие наткнулись на старинную брусчатку 1906 года. Работы были приостановлены, находку изучили археологи и подтвердили ценность найденного объекта. Окончательное решение о судьбе брусчатки примут в администрации города после согласования с Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия.

В администрации города Челябинска сообщили, что мостовую намерены закопать обратно, то есть законсервировать, а кабельные линии для тяговой подстанции проложить по другому маршруту.

«В Госкомитет по охране объектов культурного наследия будет направлено обращение с просьбой согласовать проект консервации выявленного объекта, для принятия решения по нему в дальнейшем. Сейчас важно проложить кабельные линии, от этого зависит работа трамваев»,

— прокомментировали в мэрии Челябинска.





При этом в администрации подчеркивают, что консервация временная: найденное место отметят и рядом установят табличку с информацией о том, что в этой точке находится старинная брусчатка. Археологи поддерживают такое решение.

«Консервация подобных объектов — это нормальная практика и необходимая мера. В раскопанном виде у брусчатки меньше шансов остаться в целости и сохранности. Могут обвалиться края, или, что ещё хуже, кто-нибудь залезет ночью и разберет её по камушкам. А при консервации с брусчаткой ничего не случится»,

— прокомментировал челябинский археолог Максим Лыжин.





Напомним, что ранее краевед Юрий Латышев предложил поместить найденную брусчатку под стекло и превратить в достопримечательность. Но пока о музеефикации объекта речи не идет.