В Челябинске решат, что делать со зданием первой электростанции

Жителям города предлагают пройти опрос

В Челябинске уже пару лет решают, что делать со зданием первой городской теплоэлектростанции на ул. Труда, 66. Это здание является объектом культурного наследия, а значит, его нужно восстановить и наполнить новым смыслом. Сейчас строение никак не используется, закрыто со стороны Арт-сквера декоративными покрывалами.



Дом Колбина — старинный особняк, который входит в комплекс электростанции, — тоже объект культурного наследия. Именно товарищество Колбина построило электростанцию в начале XX века.

Прямо сейчас студенты-урбанисты Высшей школы экономики работают над сохранением и приспособлением объектов культурного наследия по всей России. То есть они придумывают, что сделать в старинных зданиях, чтобы они зажили новой жизнью. В список разрабатываемых объектов попала и челябинская электростанция.

В связи с этим челябинское управление архитектуры запустило опрос. Жителям города предлагают пофантазировать и предложить идеи для будущего «креативного и многофункционального пространства». В голосованиях есть пункты про музеи и галереи, мастерские для взрослых и детей, бары и рестораны, офисные коворкинги, театральные площадки и даже магазины.

Голосование продлится до 20 августа. В результате получится проект по приспособлению исторического здания к современным нуждам ул. Труда и жителей города.



Один из студенческих проектов 2021 года

Напомним, в прошлом году уже разрабатывались проекты по реновации здания электростанции. Инициатором конкурса выступил культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом» в Челябинске. Студенты ЮУрГУ придумали несколько проектов со световыми скульптурами, открытой художественной галереей и даже памятником первому трамваю! Попал ли какой-то из этих проектов дальше презентации в Доме архитектора — неизвестно.