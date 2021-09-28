В Челябинске разыграют редкие книги среди владельцев Пушкинских карт

Молодые люди получат призы за посещение Исторического музея Южного Урала

За последние две недели Исторический музей Южного Урала по Пушкинской карте посетило более 300 школьников и студентов. Чтобы поддержать интерес молодежи к музейным выставкам, музей решил провести розыгрыш редких книг о Челябинской области.



Но к розыгрышу приглашаются не сами учащиеся, а школы, техникумы, университеты и учреждения допобразования. Подарки разыграют среди групп школьников и студентов из 12 и более человек, если большинство из них оплатит поход «культурными» деньгами. Три образовательные организации, которые до конца года приведут на выставку «Александр I — держав восстановитель» больше всего таких групп, получат призы.

За второе и третье место организациям подарят пятитомник «Челябинская область в фотографиях. 1900—2000» от издательства «Каменный пояс», который в 2004 году представлял Россию в разделе «Лучшие книги мира» на Международной книжной ярмарке во Франкфурте (Германия). А за первое место — фотоальбом «Челябинская область в фотографиях. 1900—2000. Избранное», победивший во Всероссийском конкурсе «Лучшая книга года — 2008». Другие активные участники получат энциклопедии «Челябинск», книги издательства «Каменный пояс», а также каталоги выставок Государственного исторического музея Южного Урала.