За последние две недели Исторический музей Южного Урала по Пушкинской карте посетило более 300 школьников и студентов. Чтобы поддержать интерес молодежи к музейным выставкам, музей решил провести розыгрыш редких книг о Челябинской области.
Но к розыгрышу приглашаются не сами учащиеся, а школы, техникумы, университеты и учреждения допобразования. Подарки разыграют среди групп школьников и студентов из 12 и более человек, если большинство из них оплатит поход «культурными» деньгами. Три образовательные организации, которые до конца года приведут на выставку «Александр I — держав восстановитель» больше всего таких групп, получат призы.
За второе и третье место организациям подарят пятитомник «Челябинская область в фотографиях. 1900—2000» от издательства «Каменный пояс», который в 2004 году представлял Россию в разделе «Лучшие книги мира» на Международной книжной ярмарке во Франкфурте (Германия). А за первое место — фотоальбом «Челябинская область в фотографиях. 1900—2000. Избранное», победивший во Всероссийском конкурсе «Лучшая книга года — 2008». Другие активные участники получат энциклопедии «Челябинск», книги издательства «Каменный пояс», а также каталоги выставок Государственного исторического музея Южного Урала.