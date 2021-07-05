В Челябинске испортили одну из песчаных скульптур

В Саду камней сейчас работают реставраторы

«Вчера вечером после закрытия к музею пришли молодые люди. Охранник их не пустил. Тогда ребята разозлились, перелезли через забор и разрушили одну из скульптур — главный символ города, верблюда. У него сломан нос, отколоты уши, повреждено седло»,

— рассказывает реставратор Андрей Александров.



Текст: Виталий Гущинский