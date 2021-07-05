На площадке возле Исторического музея, где художники создали из песка несколько сюжетных скульптур про Челябинск, побывали вандалы. Неизвестные повредили фигуру верблюда.
«Вчера вечером после закрытия к музею пришли молодые люди. Охранник их не пустил. Тогда ребята разозлились, перелезли через забор и разрушили одну из скульптур — главный символ города, верблюда. У него сломан нос, отколоты уши, повреждено седло», — рассказывает реставратор Андрей Александров.
Андрей Александров — реставратор Исторического музея. По его словам, основной ущерб песчаным фигурам наносят вандалы и гости площадки. В меньшей степени на арт-объекты влияют осадки. Все скульптуры покрыты специальным клейким составом, дожди и даже град им не страшны. Так, после сильного ливня, который прошел в Челябинске в выходные, у некоторых скульптур стерлись надписи и пошли трещины, но это легко исправить.
Большинство фигур в отличном состоянии и простоят, как и было обещано, до конца сентября.
Текст: Виталий Гущинский
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