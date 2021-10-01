В Челябинске разрушили и вывезли песочные скульптуры из Сада камней

Ко 2 октября площадка в Саду камней будет полностью очищена от песчаных фигур

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В Челябинске завершился Фестиваль песчаной скульптуры, который проходил на площадке в Саду камней у Исторического музея Южного Урала с июня по сентябрь. Здесь вокруг старого фонтана были вырезаны огромные песчаные скульптуры, посвященные истории города. Сейчас 10 из 11 скульптур разрушены строительной техникой.



В октябре на площадке не будут проходить мероприятия, как это было четыре прошлых месяца. Сейчас здесь лишь работают самосвалы и экскаваторы, которые убирают весь песок.

Все лето в сквере ежедневно проходили спортивные и культурные мероприятия: зарядки, мастер-классы по танцам, рисованию и аппликации и детские спектакли.

«Фестиваль завершился, и сейчас мы проводим демонтаж всех скульптур, уже 2 октября их не будет, а песок город забирает на стройку», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» технический директор фестиваля Сергей Кныш.

После фестиваля в Саду камней останется только полуразрушенный, исписанный граффити фонтан — ровно так же, как было до появления песочных фигур.