В Челябинске рассказали, когда новый дизайн-код для вывесок станет обязательным

Спойлер: это случится не скоро

Сегодня, 12 мая, в Доме архитектора проходит паблик-ток, посвященный новому дизайн-коду. В документе опишут основные требования для городских вывесок во всем Челябинске — правила не касаются только улиц гостевого маршрута.



Спикеры паблик-тока объяснили, когда документ вступит в силу. Как оказалось, новый дизайн-код не начнет действовать в 2022 и в 2023 году. Пока он будет носить рекомендательный характер.

«Мы не можем сказать, что документ станет обязательным в этом году или в следующем. Нет, он может остаться на уровне рекомендаций. Но жизнь не останавливается. Продолжают открываться новые предприятия, и, в случае чего, чтобы не тратить деньги на вторую вывеску, можно сразу сделать все с учетом рекомендованного дизайн-кода», — прокомментировала Ольга Никитина, заместитель начальника управления архитектуры Челябинска.

Напомним, что документ готовит компания «Элефант». Сегодня проходит его обсуждение. Специалисты разработают правила размещения таблички на зданиях. Новые рекомендации не распространяются на гостевой маршрут, так как дизайн-код для него приняли в 2018 году.