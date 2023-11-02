В Челябинске раскупили все билеты на мюзикл «Алые паруса»

Представление адаптировали под семейный просмотр

В челябинском Театре оперы и балета им. М.И. Глинки прошел мюзикл «Алые паруса». Его премьера состоялась в начале октября, а сегодня постановку увидела учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Алые паруса» Александра Грина некоторые современные психологи критикуют за то, что воспетая там модель поведения испортила жизнь нескольким поколениям девушек: главное, дождаться прекрасного Грэя, он приплывет и спасет тебя. Однако авторы мюзикла в Театре оперы балета создали красивую историю о вере и чистой любви.

«Это романтическая история о том, что нельзя терять надежду, как нужно каждый день зажигать маяк и верить в чудо, любовь», — поделилась Ирина Текслер.





Ирина Текслер отметила, что «Алые паруса» — долгожданная для Челябинска постановка.

«Мы специально адаптировали либретто под ценз 12+, чтобы это был семейный спектакль, интересный в равной степени родителям и детям. Это история о любви, о чуде. Даже так скажу: о любви, которая верит в чудо. Почитайте оригинал, вот что я вам посоветую», — комментировала ранее хореограф-постановщик спектакля Вера Арбузова.

Билеты на мюзикл уже сейчас раскуплены вплоть до Нового года.